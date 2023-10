Ce que l’on sait déjà sur la future Tesla Model 3 Performance

La Tesla Model 3, version Performance, bien-aimée par de nombreux passionnés d’automobiles, avait disparu lors de la mise à jour de la Model 3 pour l’année modèle 2024, il y a quelques semaines à peine. Cependant, il semble que Tesla n’ait pas l’intention d’abandonner ce modèle, car une nouvelle version Performance pourrait bientôt faire son apparition.

Un Model 3 Performance attendu pour 2024

Selon des informations récemment partagées sur le forum TFF en Allemagne et relayées par Drive Tesla Canada, l’organisme néerlandais responsable de la certification des véhicules a publié un document de certification pour la Model 3 de 2024 qui évoque un nouveau modèle Performance. Ce modèle se distingue par la lettre « T » comme huitième caractère de son numéro de série (VIN). Le document précise que ce « T » désigne un modèle Performance doté d’une configuration à moteur double. Initialement, certaines rumeurs laissaient penser que ce « T » pourrait faire référence à une motorisation à trois moteurs, similaire à celle des Tesla Model S Plaid et Model X Plaid. Cependant, cela aurait probablement fait grimper le prix de la Model 3 Performance de 2024 de manière significative. Il est donc plus probable que Tesla équipe ce modèle de deux des nouveaux moteurs électriques améliorés que l’on trouve dans les modèles Plaid. Ces moteurs sont à la fois plus performants et plus économes en énergie, ce qui devrait rendre la Model 3 Performance de 2024 encore plus rapide que son prédécesseur.

La version précédente de la Model 3 Performance délivre une puissance de 450 chevaux et un couple de 639 Nm grâce à ses deux moteurs électriques. Elle est capable d’atteindre 100 km/h en seulement 3,3 secondes et d’atteindre une vitesse de pointe de 260 km/h. Il est fort probable que la version remaniée puisse accélérer de 0 à 100 km/h en moins de 3,0 secondes tout en offrant une vitesse maximale encore plus élevée.

Cependant, la date de lancement de cette nouvelle Model 3 Performance demeure incertaine. En effet, Tesla n’a pas encore introduit la Model 3 remaniée en Amérique du Nord, bien que sa production ait déjà commencé en Chine et que des exemplaires soient déjà en cours d’expédition en Europe. Il faudra donc attendre pour en savoir plus sur cette version sportive très attendue de la Model 3 de Tesla.