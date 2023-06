Le futur Peugeot e-3008 électrique sera-t-il abordable ?

futur Peugeot e-3008 électrique – illustration : Mahboub

Nous sommes de plus en plus proches de la présentation du prochain Peugeot 3008 : elle devrait avoir lieu dès le mois de septembre, plusieurs mois avant la commercialisation qui débuterait plutôt au printemps 2024.

Le tout premier Peugeot e-3008 électrique

Cette troisième génération du Peugeot 3008 sera totalement inédite, et reposera sur une plate-forme inédite et commune à d’autres futurs modèles de Stellantis : la plate-forme STLA Medium. Elle permettra au 3008 d’embarquer au choix des motorisations hybrides, hybrides rechargeables ou électriques. C’est aussi le cas pour la 308, mais celle-ci doit se contenter de l’ancienne plate-forme venue de PSA et baptisée EMP2. Cette différence de plate-forme va permettre au SUV compact d’aller bien plus loin en technologie embarquée.

Ce sera la première fois de son histoire que le 3008 sera proposé en 100 % électrique, après deux générations qui avaient axé leurs efforts sur l’hybridation. Le nouveau e-3008 avec son profil Fastback devrait se concentrer sur les niveaux de puissance compris entre 200 et 300 ch. Il n’y aura donc pas de 3008 hybride rechargeable aussi puissant : ce e-3008 correspondra aux versions les plus chères de la future gamme. Et la nouvelle plate-forme permettra d’embarquer de plus gros packs de batterie, qui pourraient atteindre 80 kWh voire 90 kWh.

Des prix de départ supérieurs à ceux d’une Tesla Model Y

La première indication de prix n’est donc pas très positive, et n’oublions pas non plus que la e-308 de 115 kW avec une batterie de 54 kWh est facturée à partir de 44810 euros. Rien que la carrosserie SUV et une puissance supérieure feraient vite grimper le prix autour des 50000 euros : un tarif qui ne permettra pas à ce SUV électrique d’être éligible au bonus écologique de 5000 euros.

Il risque donc d’être placé à des tarifs supérieurs à ceux de la Tesla Model Y, qui débutent actuellement à 45990 euros. De son côté le Volkswagen ID.4 débute à 44000 euros, mais avec une petite motorisation de 148 ch et une batterie de 52 kWh. La version ID.4 Pro avec batterie de 77 kWh et une puissance de 174 ch est facturée 51900 euros : des tarifs dont le 3008 sera sans doute assez proche.

Un e-3008 GT avec une puissance de l’ordre de 300 ch et une grosse batterie pourrait alors facilement dépasser les 60.000 euros. Mais rien d’étonnant : l’actuel 3008 GT Plug-in Hybrid4 de 300 ch est actuellement affiché à 58120 euros sans les options.

Il faudra donc casser son PEL pour s’offrir une belle configuration de 3008 électrique. Attention tout de même : dans cette gamme de prix, les constructeurs premium sont déjà présents. Le nouveau BMW iX1 de 313 ch est ainsi affiché à partir de 57150 euros, et le Mercedes EQA attaque à 55750 euros. ( lire notre essai du Mercedes EQA 250 )