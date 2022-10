Quelle remise carburant à partir du 1er novembre ?

Pénurie de carburant : combien de stations concernées ?

Le calendrier défile, et le 1er novembre se rapproche : il devait s’agir initialement d’une date à laquelle la remise sur le carburant n’allait plus être la même. Qu’en est-il réellement ? Nous faisons le point sur les deux mois à venir, pour vous aider à mieux planifier vos prochains pleins de carburant.

Une remise fixée au 1er novembre décalée en raison des grèves

Les grèves dans les raffineries françaises qui ont créé une pénurie de carburant dans de nombreuses stations service ont fait réagir les automobilistes, mais aussi le gouvernement.

Alors que la remise carburant devait se réduire dès le 1er novembre, la date a été finalement reportée au 15 novembre.

Jusqu’au 14 novembre inclus, les stations service en France affichent une remise gouvernementale de 30 centimes par litre de carburant. Cette remise est complétée dans les stations Total par une remise complémentaire de 20 centimes par litre, soit une remise totale de 50 centimes par litre.

A partir du 15 novembre, l’aide de l’état va être divisée par trois : elle ne sera plus que de 10 centimes par litre au lieu de 30. Cette aide sera encore en place jusqu’au 31 décembre 2022, de quoi aider les français à faire face à l’inflation.

L’évolution de la remise carburant dans les stations Total

En raison des grèves et des stations fermées, les automobilistes n’ont pas vraiment ( ou rarement ) pu profiter de la remise carburant de 50 centimes.

Bonne nouvelle : les 20 centimes par litre seront eux aussi maintenus jusqu’au 14 novembre inclus.

La remise passera ensuite de 20 à 10 centimes par litre, du 15 novembre au 31 décembre 2022.

Bilan : encore une quinzaine pour en profiter

Il vous reste donc une quinzaine de jours pour profiter du carburant au meilleur prix…Le prix du litre va remonter de 30 centimes dans les stations Total, et de 20 centimes dans toutes les autres dès le 15 novembre.

Et au 1er janvier 2023, ce sera terminé et les prix remonteront de 20 centimes dans les stations Total et de 10 centimes dans les autres. Certaines rumeurs parlent d’aides pour 2023, mais rien n’a encore été décidé ni voté.