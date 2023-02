Futur Peugeot 3008 : toutes nos infos sur ce nouveau modèle

Futur Peugeot 3008 pourrait ressembler à cette illustration !

La nouvelle génération du Peugeot 3008 est annoncée pour une présentation en fin d’année, et une commercialisation début 2024. Et pour renouveler son best-seller, Peugeot n’a pas fait les choses à moitié. Voici le programme de ce nouveau SUV compact, plus ambitieux que jamais.

Un design renouvelé et plus dynamique

A sa sortie en 2016, le 3008 II a relégué la précédente génération aux oubliettes. Son design plus musclé a tout de suite conquis une nouvelle clientèle, qui lui a largement fait gagner le match des immatriculations face à un Renault Kadjar plus galbé et au final plus fade.

Les designers Peugeot ont donc poursuivi sur cette lancée, avec un style qui ira encore plus loin sur la nouvelle génération. De profil, le futur 3008 s’offrira ainsi une lunette arrière nettement plus inclinée, qui lui donnera des airs de SUV coupé. Ceux qui ont besoin d’un coffre plus spacieux au dessus de la tablette arrière pourront s’orienter vers la déclinaison longue, le futur 5008.

Différentes théories sont actuellement en cours concernant la face avant du 3008. Certaines lui prêtent la signature lumineuse aux trois griffes vue sur le concept Inception, alors que d’autres misent plutôt sur des crocs inclinés comme sur le Peugeot Instinct.

A l’arrière, les dernières esquisses proposent une sorte de déclinaison de la 408, avec un rendu plutôt réussi.

La face avant sera-t-elle inspirée du concept car Instinct présenté en 2017 ?

Des motorisations multi-énergies pour le 3008 III

Le nouveau 3008 ne reprendra pas l’actuelle plate-forme du modèle actuel, et s’offrira les services de la nouvelle plate-forme STLA Medium de Stellantis. Cette dernière est pensée pour l’électrique, mais permet aussi d’implanter des motorisations thermiques et hybrides.

En entrée de gamme, le SUV star bénéficiera de la troisième génération du 3 cylindres EB. Ce 1.2 Puretech passe à l’électrification légère, avec architecture électrique 48V, et une petite batterie implantée dans la boite de vitesses à double embrayage eDCT. Le niveau de puissance de 136 ch devrait certainement convaincre les acheteurs particuliers qui ne veulent pas trop débourser. Prix estimé : 39900 euros.

Il n’y aura pas de version diesel, logique pour un modèle lancé en 2024 au vu de la politique environnementale actuelle. La seconde motorisation sera hybride rechargeable, avec une puissance de 180 ch. Prix estimé : 47900 euros.

Ce sont ensuite les variantes électriques qui vont constituer la grosse nouveauté de cette génération. Le e-3008 devrait être proposé avec différents niveaux de puissance allant de 200 à 300 ch, voire davantage. La plus puissante sera une 4 roues motrices, et prendra ainsi le relais du 3008 Hybrid4.

Autre information intéressante : l’autonomie la plus élevée a été annoncée à 700 km. De quoi ridiculiser la e-308 limitée à 400 km seulement.

D’autres infos devraient nous parvenir dans les prochains mois, avant la révélation officielle de ce modèle très attendu. A suivre !