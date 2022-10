Nouvelle hausse de prix pour la voiture préférée des français

Dacia Sandero 2023

Même si elle est la citadine polyvalente du segment B la moins chère du marché, la Dacia Sandero est de plus en plus chère. La Sandero de base affichée au prix canon de 8690 euros n’est plus qu’un lointain souvenir : elle était pourtant au catalogue au début de l’année dernière.

Si vous passez commande aujourd’hui, le prix de base est de 10990 euros, avec un équipement certes supérieur à celui de la version de base que peu de clients regretteront.

Mauvaise nouvelle : une nouvelle hausse de prix attendue très bientôt, qui va faire grimper le prix de la Sandero Essential Sce 65 ch à 11490 euros. Le tout, sans équipement supplémentaire…

Du côté de la Sandero Stepway, les prix vont là aussi augmenter de 300 euros et débuteront alors juste sous la barre des 15000 euros, à 14900 euros.

Des hausses encore supérieures pour les Spring, Jogger et Duster

Dacia n’y va pas non plus avec le dos de la cuillère pour les tarifs du reste de la gamme. Pour le Jogger, la hausse est contenue mais bien présente et va de 200 à 600 euros selon les versions. Mais ce sont surtout les Spring et Duster qui prennent la plus grosse augmentation.

Le Duster Essential Eco-G 100 4×2 d’entrée de gamme va voir son tarif passer à 16990 euros, il n’aura jamais été aussi cher. Cette hausse de prix est conséquente : 1000 euros tout de même !

La série Journey est moins impactée, avec un tarif de 20200 euros au lieu de 19900 euros. Même hausse de 300 euros pour la série Extrême.

La punition est aussi au rendez-vous pour la Dacia Spring, qui va aussi voir son prix passer de 19800 à 20800 euros. Ce qui donne un tarif désormais à 22100 euros pour la finition Expression. Des prix qui semblent vraiment chers pour une voiture électrique dont les prestations sont médiocres : lire notre essai Dacia Spring.

Résultat des courses : vous l’avez bien compris, si vous voulez acheter une Dacia neuve, ne reportez pas trop. Plus vous attendrez et plus vous payerez cher, et ce pour une voiture identique sans équipements supplémentaires.