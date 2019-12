Porsche Macan GTS 2020

Le nouveau Porsche Macan GTS 2020 est arrivé ! Il se distingue comme tous les modèles GTS Porsche, par un moteur puissant, un look affirmé, et un niveau d’équipement en hausse. Le moteur V6 2.9 biturbo du Macan GTS développe 380 ch, soit 20 ch de plus que la génération précédente. En association avec la boîte PDK et le pack Sport Chrono, ce SUV sportif atteint 261 km/h en vitesse de pointe et accélère de 0 à 100 km/h en 4,7 s. Au regard de ces performances, la consommation mixte donnée pour 9,5 L ( cycle NEDC ) semble plutôt raisonnable. Les émissions de CO2 se situent à 215 g, et feront écoper les acheteurs d’un malus écologique maximal.

Extérieurement le nouveau Macan GTS se démarque par ses jantes alliage 20″ RS Spyder Design en noir satiné, un châssis sport abaissé de 15 mm, des étriers de freins rouges de 360 mm à l’avant et de 330 mm à l’arrière, mais surtout un pack carrosserie Sport Design avec des boucliers spécifiques. A l’arrière, les feux sont légèrement assombris. L’habitacle n’est pas en reste avec des sièges sport cuir et alcantara avec de belles surpiqûres rouges.

L’ensemble ne manque pas de cachet, et complète la gamme du Macan restylé. Les prix du Macan GTS 2020 débutent juste sous la barre des 80.000 euros.

