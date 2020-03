Porsche 911 Turbo S 2020 : toujours plus puissante

Porsche 911 Turbo S 2020

La plus puissante des 911 est prévue pour cette année, j’ai nommé la nouvelle Porsche 911 Turbo S ! Son 6 cylindres Boxer de 3.8 L de cylindrée développe la bagatelle de 650 ch pour un couple de 800 Nm. Il faut dire que les motoristes Porsche n’ont pas fait dans la dentelle avec deux turbocompresseurs à géométrie variable. Si la vitesse de pointe reste inchangée avec 330 km/h tout de même, le 0 à 100 km/h est amélioré de deux dixièmes avec seulement 2,7 s ! De quoi être plaqué au siège…

Cette nouvelle génération 992 apparue en 2019 sert de base à cette variante ultra-sportive. Elle dispose ainsi de 70 ch de plus que la précédente 911 Turbo S type 991.

La puissance est transmise aux quatre roues via la transmission Porsche Traction Management , pour une motricité et une efficacité sans faille. Cela la destine davantage à un usage routier, les porschistes étant plus portés sur la 911 GT3 pour les sorties sur circuit !

Si à l’avant cette 911 Turbo S reçoit des pneumatiques 20″ 255/35, à l’arrière les dimensions sont de 315/30 avec du 21″ !

Si les photos vous montrent une 911 Coupé Turbo S, la carrosserie Cabriolet est également disponible.

Porsche avait prévu la commercialisation de cette nouvelle 911 Turbo S en mai 2020, une date qui pourrait être repoussé en raison du Covid-19. Les prix de cette sportive sont de 211.135 euros pour le coupé 911, et de 234.814 euros pour le cabriolet.

