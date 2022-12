Nouveau record de vitesse…avec un sapin de Noël sur le toit !

Le fabricant américain Hennessey enregistre un nouveau record pour le fun : 309 km/h avec un sapin de noël sur le toit ! Basé au Texas, le spécialiste des supercars a utilisé une Mustang GT500 Venom 1000.

Une préparation Hennessey qui porte la puissance à 1000 ch !

Une machine de compétition, basée sur la Mustang la plus puissante disponible : une Ford Mustang Shelby GT500. Et la préparation Hennessey ne fait pas dans la dentelle : le moteur est modifié avec de nouveaux injecteurs, de nouvelles rampes d’injection, sans oublier des courroies et tendeurs améliorés et ue transmission à double embrayage recalibrée pour supporter un haut rendement.

Le niveau de puissance est porté à 1000 ch, comme l’indique le Venom 1000 dans l’appellation du modèle.

Ce record de vitesse a été réalisé au Texas, par des températures de l’ordre de 50°, avec le pilote Spencer Geswein. Il a été réalisé sur un circuit fermé, n’essayez pas de le reproduire sur autobahn !

Pour s’accorder à la couleur du sapin, cet exemplaire de Mustang Shelby a été préparé avec une teinte inédite « Eruption Green ».

Hennessey réalise chaque année sa « Christmas Tree Run ». Il s’agit de clôturer l’année de façon festive, tout en démontrant les performances élevées des voitures préparées. Le sapin de noël apporte en effet des complications pour un record de vitesse, avec une trainée qui réduit l’efficacité aérodynamique.

En 2017, les ingénieurs avaient utilisé une Dodge Challenger Hellcat Widebody 2018, qui avait alors établi un record à 280 km/h. Record ensuite battu par une Jeep Trackhawk HPE1000 avec 291 km/h l’année suivante.

L’année dernière, c’est l’Audi RS 6 Avant préparée qui a été empruntée à la femme de John Hennessey pour porter le record à 295,5 km/h.

La surenchère n’est donc pas terminée, alors vivement l’année prochaine, et en attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année !